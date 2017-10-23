МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Европейский союз перестанет заслуживать доверие, если позволит властям Испании установить прямое правление над Каталонией, заявил в эфире радио BBC советник женералитета по иностранным делам Рауль Ромева.

"Как сможет ЕС смириться с этой ситуацией, если она произойдет? Как может выжить демократия ЕС, как к нему может сохраняться доверие, если они позволят этому произойти?", — ответил Ромева.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон.

Правительство Испании на экстренном заседании в субботу решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев провести новые выборы в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, его заседание ожидается 27 октября.