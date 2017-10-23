На украинской АЭС сработала система безопасности при запуске энергоблока

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Система безопасности сработала из-за снижения давления при запуске второго энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции, запуск затягивается, сообщает в понедельник оператор украинских АЭС компания "Энергоатом".

"Двадцатого октября во время проведения пусковых операций на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС в соответствии с графиком пуска из-за ошибки персонала произошло снижение давления в четвертом парогенераторе. Произошел запуск механизмов первой системы безопасности", — говорится в сообщении на сайте компании.

По ее данным, после восстановления параметров первого и второго контуров при осмотре оборудования замечаний не выявлено, работы в соответствии с графиком пуска энергоблока №2 продлены. Согласно предварительной оценке уровня нарушений по международной шкале INES, это событие классифицировано нулевым уровнем "ниже шкалы". Радиационная обстановка на территории АЭС и за ее пределами не менялась и находится в норме.

По данным компании, на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС продолжается плановый ремонт.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.