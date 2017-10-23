В Киргизии опубликовали список избирателей, проголосовавших на выборах

БИШКЕК, 23 окт – РИА Новости. ЦИК Киргизии впервые в истории страны опубликовал полный список избирателей, принявших участие в голосовании во время выборов президента страны, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Центризбиркома республики.

Выборы нового президента Киргизии прошли в воскресенье, 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. По предварительным данным ЦИК, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), победил в первом туре своего основного конкурента представителя оппозиции Омурбека Бабанова, набрав 54,7% голосов избирателей. Всего в выборах приняли участие около 55% избирателей.

"В соответствии с новым конституционным законом о выборах президента Кыргызской Республики, ЦИК разместил на официальном сайте списки избирателей, принявших участие на выборах", — сообщила представитель пресс-службы, отметив, что это сделано впервые в истории страны.

Также список избирателей, принявших участие в выборах, вывешен для ознакомления на специальных стендах во всех участковых избирательных комиссиях в республике, сообщили в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, в настоящий момент ЦИК полностью завершил прием протоколов 46 территориальных избирательных комиссий из 54 открытых для проведения выборов в Киргизии.

"Сейчас продолжают поступать протоколы Бишкекской городской, Ошской городской, Тюпской, Кадамжайской, Кара-Суйской, Ноокатской, Сокулукской и Ноокенской территориальных избирательных комиссий. Согласно календарному плану, прием протоколов осуществляется с 18 октября до 3 ноября", — отметила она.

Выборы главы Киргизии прошли с использованием электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны, специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. Списки избирателей были составлены на основе биометрических данных населения.

В момент окончания голосования урны, расположенные на всех избирательных участках страны, автоматически передали на сервер ЦИК предварительные итоги, которые стали известны буквально в течение получаса после окончания голосования, однако окончательными считаются итоги ручного пересчета голосов, который осуществляет участковая избирательная комиссия.