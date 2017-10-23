Бельгия может предоставить убежище властям Каталонии, считает политолог

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Бельгия может предоставить политическое убежище властям Каталонии в связи с ситуацией вокруг референдума о независимости, считает политолог Католического университета Лувена, близкий к входящей в правящую в Бельгии коалицию националистической партии "Новый фламандский альянс" (NVA), Барт Мадденс.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон.

Правительство Испании на экстренном заседании в субботу решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев провести новые выборы в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, его заседание ожидается 27 октября. Глава испанского МИД Альфонсо Дастис заявлял, что власти Испании не собираются арестовывать главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона,

"Это (убежище в Бельгии членам женералитета Каталонии – ред.) было бы очевидным выбором для каталонского правительства в изгнании. Я думаю, что это возможно гипотетически", — сказал в понедельник Мадденс в эфире телерадиокомпании RTBF.

По его словам, Бельгия стала бы "очевидным выбором, поскольку продемонстрировала больше симпатии по отношению к движению в поддержку независимости в Каталонии". Намерения Мадрида Мадденс квалифицировал как "тоталитарный сдвиг", назвав прошедший в Каталонии референдум легитимным.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель ранее осудил насилие в ходе плебисцита и призвал стороны к диалогу для разрешения политического кризиса.

По информации газеты Libre Belgique, посол Бельгии в Испании был вызван в администрацию испанского премьера. На встрече ему заявили, что Мадрид считает неприемлемой позицию Бельгии. Испанские власти полагают, что центральное и региональное правительства нельзя ставить на один уровень, а также выразили удивление по поводу того, почему Бельгия не призвала Каталонию соблюдать конституционный порядок Испании. Кроме того, посла предупредили, что заявления Мишеля "не останутся без последствий". По информации СМИ, испанские власти даже грозят не поддержать кандидатуру генерального комиссара федеральной полиции Бельгии Катрин Де Боль на пост главы Европола.