В Киеве назвали условия закупок газа в России

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Киев может вернуться к закупкам газа у России, если точку учета газа перенесут с западной на восточную границу Украины, заявил вице-премьер Владимир Кистион в интервью интернет-изданию "Экономическая правда".

"Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы", — сказал Кистион, отвечая на вопрос, не логично было бы хотя бы частично вернуться к закупкам газа у России.

По его словам, в нынешнем формате покупать топливо у Москвы "очень рискованно и безответственно".

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре заявил, что с помощью Евросоюза необходимо изменить организацию транзита российского газа в ЕС после 2019 года, в связи с тем, что действующий транзитный контракт завершится. Согласно предложению украинского президента, европейцам стоит забирать российский газ не на западной границе Украины, а на восточной.

Позднее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что Минэнерго РФ считает изменение организации транзита российского газа в ЕС нецелесообразным.