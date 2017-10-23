В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (235)

ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

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"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Красный Яр, Фрунзе и КПВВ "Станица Луганская" с направления населенных пунктов Крымское, Станица Луганская и Кондрашевская Новая.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.