В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Красный Яр, Фрунзе и КПВВ "Станица Луганская" с направления населенных пунктов Крымское, Станица Луганская и Кондрашевская Новая.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.