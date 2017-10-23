Абэ намерен встретиться с лидерами России и Китая на предстоящих форумах

ТОКИО, 23 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Японский премьер Синдзо Абэ подтвердил намерение встретиться с лидерами России и Китая на предстоящих международных форумах для обсуждения проблем КНДР, о чем он заявил в понедельник на своей первой пресс-конференции после победы на выборах.

На 6-11 ноября во вьетнамском Дананге намечено проведение встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а 13-14 ноября в Маниле планируется Восточноазиатский саммит (ВАС).

"Используя такие площадки, как АТЭС, Восточноазиатский саммит, где собираются мировые лидеры, я хотел бы обсудить этот вопрос (КНДР) с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином".

По словам Абэ, такие контакты необходимы для усилий по решению ракетно-ядерной проблемы КНДР и вопроса похищенных в прошлом японских граждан агентами Пхеньяна.

Японцы похищались северокорейскими спецслужбами в 70-е и 80-е годы в шпионских целях. В Токио настойчиво требуют прояснения всех обстоятельств этого и продолжения поиска оставшихся в живых жертв похищений.

Премьер-министр Абэ поделился также с журналистами содержанием своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который посетит 5-7 ноября Японию. По словам Абэ, он хотел бы уделить достаточно времени для обсуждения проблем КНДР и подтвердить курс на тесное взаимодействие с США для их решения.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.