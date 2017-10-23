Принятый в Канаде "закон Магнитского" неприемлем, заявил Рябков

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Россия считает неприемлемым принятый в Канаде аналог "закона Магнитского", он значительно осложняет отношения Москвы и Оттавы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все оценки с нашей стороны этому неприемлемому со всех точек зрения закону, который значительно осложняет и без того переживающие не лучшие времена отношения с Канадой, были даны. По большому счету мы делаем из произошедшего единственный вывод, что в Канаде по-прежнему задают тон те политики, для которых двусторонние отношения с Россией не существенны, они преследуют собственные политические цели, пытаются играть в дешевые геополитические игры", — заявил Рябков.

"Нам все это понятно и мы не драматизируем происходящее. В конце концов, это выбор канадской стороны, и на нашу политику и на наш твердый курс никоим образом это не повлияет", — добавил высокопоставленный дипломат.

Канадский "закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу на прошлой неделе, сообщил парламент Канады.

В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ.