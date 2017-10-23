Принятый в Канаде "закон Магнитского" неприемлем, заявил Рябков

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Россия считает неприемлемым принятый в Канаде аналог "закона Магнитского", он значительно осложняет отношения Москвы и Оттавы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нам все это понятно и мы не драматизируем происходящее. В конце концов, это выбор канадской стороны, и на нашу политику и на наш твердый курс никоим образом это не повлияет", — добавил высокопоставленный дипломат.
В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.
Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ.