После пожара в семи кафе Бишкека завели уголовное дело

БИШКЕК, 23 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Киргизии возбудили уголовное дело по факту крупного пожара, уничтожившего семь популярных кафе и тренажерный зал в столице республики в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.

Пожар в нескольких кафе, расположенных в парке на южной окраине столицы Киргизии в живописных предгорьях Тянь-Шаня, начался около 10 часов утра (7 мск) в воскресенье. В тушении возгорания участвовали 11 пожарных расчетов, для ликвидации огня им потребовалось более 3 часов. Все эти заведения были открыты только в прошлом году и пользовались большой популярностью у молодежи Бишкека.

"Площадь пожара составила примерно 3 тысячи 100 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены пожарные расчеты со всех районов города, спасатели, скорая помощь, муниципальные службы города. По данному факту возбуждено уголовное дело", — рассказали в спасательном ведомстве. Первая медицинская помощь оказана 13 пострадавшим.

По данным МЧС, в результате пожара пострадали тренажерный зал "DELTA FITNES", где находились свыше 100 тренажеров, а также кафе китайской кухни "Ганбэй", украинский ресторан "Корчма", итальянский "Марио", а также кафе азиатской кухни "Бухара" и "Асанбай", кафе "Барклайс", а также пивбар "Кайзер". Все эти кафе и рестораны находились в новом здании и были объединены общей кровлей. Помимо помещений сгорели также летние площадки заведений.