В Киргизии задержали террориста, вернувшегося из Сирии

БИШКЕК, 23 окт – РИА Новости. Прошедший боевую подготовку в Сирии гражданин Киргизии, прибывший в страну для формирования террористического подполья, задержан спецслужбами республики, сообщила в понедельник пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

"ГКНБ в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий, направленных на нейтрализацию и пресечение подрывной деятельности боевиков международных террористических организаций, задержан гражданин республики – А.Н., 1986 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области", — сообщили в пресс-службе.

По данным ГКНБ, мужчина с 2015 года находился в составе бандформирований и участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии. "По указанию главарей МТО прибыл в КР (Киргизскую Республику — ред.) с целью создания террористического подполья и совершения террористических актов", — заявили в ведомстве.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ, продолжаются следственно-оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщили в ГКНБ.

В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше500 граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетние. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "наемничество" осуждены несколько десятков граждан.