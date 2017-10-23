В Киргизии задержали террориста, вернувшегося из Сирии

БИШКЕК, 23 окт – РИА Новости. Прошедший боевую подготовку в Сирии гражданин Киргизии, прибывший в страну для формирования террористического подполья, задержан спецслужбами республики, сообщила в понедельник пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
По данным ГКНБ, мужчина с 2015 года находился в составе бандформирований и участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии. "По указанию главарей МТО прибыл в КР (Киргизскую Республику — ред.) с целью создания террористического подполья и совершения террористических актов", — заявили в ведомстве.
В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше500 граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетние. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "наемничество" осуждены несколько десятков граждан.