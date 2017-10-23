В Японии жители префектуры Фукусима получили приказ о срочной эвакуации

ТОКИО, 23 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Около 900 жителей города Курияма в префектуре Фукусима в Японии получили распоряжение властей о срочной эвакуации из-за угрозы выхода из берегов реки Абукума, вызванной тайфуном Lan, сообщили РИА Новости по телефону в городской администрации.
Ранее в тот же день на сайте администрации города было размещено распоряжение об эвакуации.
"При эвакуации не приближайтесь к рекам и каналам. В случае опасности укройтесь в помещениях на возвышениях", — говорится в распоряжении властей Куриямы.
Тайфун Lan обрушился на главный японский остров Хонсю накануне и всю ночь бушевал в Токио, но дожди лили несколько дней подряд, что и привело к паводкам.