МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Британском правительстве просят поменять в документах ООН термин "беременная женщина" на "беременный человек", чтобы он включал и трансгендеров, пишет Times со ссылкой на источник в МИД Великобритании.

Как сообщается, британское внешнеполитическое ведомство предложило внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ, который подписали и ратифицировали 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Газета отмечает, что подобная инициатива вызвала негативную реакцию у феминистов.

"Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками", — посетовала писательница Сара Дитум.

Однако в Форин-офисе заявили, что не настроены против женщин.

"Соединенные королевства не против использования термина "беременная женщина". Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин, и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", — заявила собеседница издания.

Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным самостоятельно удостоверять смену пола без представления медицинских доказательств.