В Швейцарии подросток с топором напал на прохожих

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Несколько человек пострадали после нападения подростка с топором в коммуне Флумс в Швейцарии, сообщила полиция кантона Санкт-Галлен, где произошел инцидент.
После этого подросток попытался уехать на угнанном автомобиле, однако попал в аварию. Пытавшийся сбежать молодой человек напал еще на нескольких человек на заправочной станции, после чего полиция задержала подозреваемого с применением огнестрельного оружия, при этом ранив его.
Правоохранители на данный момент не связывают инцидент с терроризмом и считают, что подросток действовал в одиночку.
Teenager's axe rampage wounds several in Switzerland: policehttps://t.co/Leu7kO5Smr pic.twitter.com/jy8DELrai4— New Straits Times (@NST_Online) 23 октября 2017 г.