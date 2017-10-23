В Японии потерпел бедствие российский сухогруз

ТОКИО, 23 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Российское судно Real из дальневосточного порта Зарубино потерпело бедствие минувшей ночью во время тайфуна в порту Фусики префектуры Тояма на побережье Японского моря, никто из 19 членов экипажа не пострадал, сообщил в понедельник РИА Новости по телефону заместитель директора местного управления береговой охраны Ютака Танэда.
Сухогруз водоизмещением 1798 тонн во время тайфуна находился в порту Фусики без груза, уточнил заместитель директора управления береговой охраны.
"Все 19 человек сейчас находятся в офисе их агента в городе Тояма", — сказал он. По словам Танэды, "медицинская помощь им не понадобилась, только главный инженер судна немного жаловался на боль в ноге, но к врачу он идти отказался.