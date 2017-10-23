В Израиле задержали 15 подозреваемых в преследовании арабов

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек — РИА Новости. Израильская полиция сообщила о задержании полутора десятка активистов ультраправой группировки, которых подозревают в преследовании арабов, заводивших романы с еврейками.

В поле зрения правоохранительных органов вновь попало объединение "Лехава", известное своими акциями за чистоту еврейской нации, в том числе протестами против смешанных браков.

"Пятнадцать подозреваемых, известных полиции как активные члены организации "Лехава", были арестованы или задержаны… по подозрению в том, что они искали представителей меньшинств, имевших отношения с еврейскими девушками и молодыми женщинами, и угрожали им", — говорится в сообщении полиции.

По данным СМИ, среди задержанных — лидер организации Бенци Гопштейн, который был помещен под домашний арест. Он заявил журналистам, что "Лехава" действует строго в рамках закона.

Арабы составляют пятую часть 8-миллионного населения Израиля. Они обладают равными с еврейским большинством гражданскими правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию. Ассоциируя себя с палестинцами, многие из них ведут борьбу не только за повышение собственного статуса в израильском обществе, но и отстаивают права соплеменников, живущих на оккупированных территориях.