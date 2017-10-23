"Барыжная гвардия": Саакашвили потребовал ликвидировать Нацгвардию и СБУ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявил о необходимости ликвидации Национальной Гвардии и Службы безопасности Украины.

"Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа", — сказал он.

По мнения Саакашвили, на нужды этих правоохранительных ведомств тратится больше средств, чем на армию. При этом эти деньги, как добавил выбший президент Грузии, могли достаться гражданам Украины.

Бывший губернатора Одесской области также предложил "оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить".

Народное вече

Такое заявление Саакашвили сделал во время вече у здания Верховной рады в Киеве, созванного по инициативе самого бывшего президента Грузии.

Анонсируя вече под названием "майдан реформ", Саакашвили заявил, что оно посвящено обсуждению "плана победы над олигархами на Украине". Собрание прошло без политических флагов — митингующие принесли только флаги Украины и Евросоюза.

По оценке корреспондента РИА Новости, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Среди них — представители партии Саакашвили "Рух новых сил" и сторонник политика Давид Сакварелидзе, а также депутаты Рады Егор Соболев и Юрий Деревянко.Несколько общественных деятелей выступили с речью на сцене, в том числе депутат от фракции Петра Порошенко Сергей Лещенко, мэр Глухова Мишель Терещенко и сам Саакашвили.

В вече также принял участие некий мужчина, переодетый в комический костюм Порошенко, сидящего на шее у украинского казака. В руках "Порошенко" держал золотую конфету с надписью Roshen и мешок денег. В какой-то момент он даже вышел на сцену, чем вызвал смех и аплодисменты у присутствующих.

Потасовка с полицией

Выступая на сцене, Саакашвили заявил, что полиция "режет колеса нашей машины со звуком" и призвал участников собрания пойти и "забрать машину". До этого звуковое сопровождение обеспечивалось с помощью маломощного оборудования, поэтому многие участники вече не слышали спикеров.

Когда активисты подошли к машине с оборудованием, выяснилось, что полиция ее заблокировала. Тогда протестующие попытались прорвать кордон, что привело к потасовке.

Как рассказал Лещенко, во время драки правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ.

"Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ", — заявил он.

Требования протестующих

Протесты у здания Рады продолжаются со вторника. Сначала в акциях приняли участие несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций. Они потребовали, чтобы власти внесли изменения в избирательное законодательство, отменили депутатскую неприкосновенность и создали антикоррупционный суд.

Рада начала выполнять некоторые требования активистов в четверг — так, депутаты отправили на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене неприкосновенности и начали обсуждение избирательного законодательства.

Однако 21 октября протестующие выдвинули президенту страны ультиматум, потребовав внести на рассмотрение Верховной рады закон об импичменте. Участники акции дали Порошенко пять дней.

"Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны. Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю в Румынии Чаушеску", — заявил выступавший на митинге боец батальона "Донбасс" с позывным Катана.

"Спасение" Украины за 70 дней

Накануне Саакашвили установил на площади Конституции проектор, направленный прямо на стену украинского парламента, и представил такназываемый "План спасения Украины за 70 дней". В него вошли ряд законов, принятие которых, по мнению экс-губернатора, поможет "спасти" страну.

Политик предложил отменить областные государственные администрации, ликвидировать ненужные контролирующие органы, а также принять законы о ношении оружия, об импичменте, об олигархах и о выборах депутатов.

Прощупывают почву

В ДНР, в свою очередь, считают, что на Украине готовится смена власти. Как заявил полпред самопровозглашенной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин, митинги в Киеве связаны с "прощупыванием почвы" как раз для этой цели.

"Я бы не исключал какого-то вывода новых персонажей на (политическую) сцену", — отметил Пушилин. Он добавил, что президент Украины стал недоговороспособным и "изжил себя".

"Порошенко является недоговороспособным по своим обязательствам не только с нами, но и со странами Европы, Запада", — подчеркнул представитель ДНР. По его мнению, демонстрации в Киеве призваны отвлечь внимание украинцев от тяжелой ситуации в стране.