"Барыжная гвардия": Саакашвили потребовал ликвидировать Нацгвардию и СБУ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявил о необходимости ликвидации Национальной Гвардии и Службы безопасности Украины.
"Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа", — сказал он.
Бывший губернатора Одесской области также предложил "оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить".
Народное вече
Такое заявление Саакашвили сделал во время вече у здания Верховной рады в Киеве, созванного по инициативе самого бывшего президента Грузии.
Анонсируя вече под названием "майдан реформ", Саакашвили заявил, что оно посвящено обсуждению "плана победы над олигархами на Украине". Собрание прошло без политических флагов — митингующие принесли только флаги Украины и Евросоюза.
Несколько общественных деятелей выступили с речью на сцене, в том числе депутат от фракции Петра Порошенко Сергей Лещенко, мэр Глухова Мишель Терещенко и сам Саакашвили.
В вече также принял участие некий мужчина, переодетый в комический костюм Порошенко, сидящего на шее у украинского казака. В руках "Порошенко" держал золотую конфету с надписью Roshen и мешок денег. В какой-то момент он даже вышел на сцену, чем вызвал смех и аплодисменты у присутствующих.
Потасовка с полицией
Выступая на сцене, Саакашвили заявил, что полиция "режет колеса нашей машины со звуком" и призвал участников собрания пойти и "забрать машину". До этого звуковое сопровождение обеспечивалось с помощью маломощного оборудования, поэтому многие участники вече не слышали спикеров.
Когда активисты подошли к машине с оборудованием, выяснилось, что полиция ее заблокировала. Тогда протестующие попытались прорвать кордон, что привело к потасовке.
"Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ", — заявил он.
Требования протестующих
Протесты у здания Рады продолжаются со вторника. Сначала в акциях приняли участие несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций. Они потребовали, чтобы власти внесли изменения в избирательное законодательство, отменили депутатскую неприкосновенность и создали антикоррупционный суд.
Рада начала выполнять некоторые требования активистов в четверг — так, депутаты отправили на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене неприкосновенности и начали обсуждение избирательного законодательства.
"Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны. Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю в Румынии Чаушеску", — заявил выступавший на митинге боец батальона "Донбасс" с позывным Катана.
"Спасение" Украины за 70 дней
Накануне Саакашвили установил на площади Конституции проектор, направленный прямо на стену украинского парламента, и представил такназываемый "План спасения Украины за 70 дней". В него вошли ряд законов, принятие которых, по мнению экс-губернатора, поможет "спасти" страну.
Политик предложил отменить областные государственные администрации, ликвидировать ненужные контролирующие органы, а также принять законы о ношении оружия, об импичменте, об олигархах и о выборах депутатов.
Прощупывают почву
"Я бы не исключал какого-то вывода новых персонажей на (политическую) сцену", — отметил Пушилин. Он добавил, что президент Украины стал недоговороспособным и "изжил себя".
"Порошенко является недоговороспособным по своим обязательствам не только с нами, но и со странами Европы, Запада", — подчеркнул представитель ДНР. По его мнению, демонстрации в Киеве призваны отвлечь внимание украинцев от тяжелой ситуации в стране.