РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Барыжная гвардия": Саакашвили потребовал ликвидировать Нацгвардию и СБУ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (352)
03:0823.10.2017
0220
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фотоБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявил о необходимости ликвидации Национальной Гвардии и Службы безопасности Украины.
"Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа", — сказал он.

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Новый киевский Майдан: зловещее шапито с теми же персонажами
По мнения Саакашвили, на нужды этих правоохранительных ведомств тратится больше средств, чем на армию. При этом эти деньги, как добавил выбший президент Грузии, могли достаться гражданам Украины.

Бывший губернатора Одесской области также предложил "оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить".

Народное вече

Такое заявление Саакашвили сделал во время вече у здания Верховной рады в Киеве, созванного по инициативе самого бывшего президента Грузии.

Анонсируя вече под названием "майдан реформ", Саакашвили заявил, что оно посвящено обсуждению "плана победы над олигархами на Украине". Собрание прошло без политических флагов — митингующие принесли только флаги Украины и Евросоюза.

Протесты у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Тайна "вертолетной площадки Януковича". С "третьим Майданом" что-то не так
По оценке корреспондента РИА Новости, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Среди них — представители партии Саакашвили "Рух новых сил" и сторонник политика Давид Сакварелидзе, а также депутаты Рады Егор Соболев и Юрий Деревянко.
Несколько общественных деятелей выступили с речью на сцене, в том числе депутат от фракции Петра Порошенко Сергей Лещенко, мэр Глухова Мишель Терещенко и сам Саакашвили.

В вече также принял участие некий мужчина, переодетый в комический костюм Порошенко, сидящего на шее у украинского казака. В руках "Порошенко" держал золотую конфету с надписью Roshen и мешок денег. В какой-то момент он даже вышел на сцену, чем вызвал смех и аплодисменты у присутствующих.
Потасовка с полицией

Выступая на сцене, Саакашвили заявил, что полиция "режет колеса нашей машины со звуком" и призвал участников собрания пойти и "забрать машину". До этого звуковое сопровождение обеспечивалось с помощью маломощного оборудования, поэтому многие участники вече не слышали спикеров.

Когда активисты подошли к машине с оборудованием, выяснилось, что полиция ее заблокировала. Тогда протестующие попытались прорвать кордон, что привело к потасовке.

Акция протеста в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Порошенко обвинил митингующих у здания Верховной рады в "жажде крови"
Как рассказал Лещенко, во время драки правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ.

"Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ", — заявил он.

Требования протестующих

Протесты у здания Рады продолжаются со вторника. Сначала в акциях приняли участие несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций. Они потребовали, чтобы власти внесли изменения в избирательное законодательство, отменили депутатскую неприкосновенность и создали антикоррупционный суд.

Рада начала выполнять некоторые требования активистов в четверг — так, депутаты отправили на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене неприкосновенности и начали обсуждение избирательного законодательства.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Саакашвили рассказал о похищении и депортации своих соратников
Однако 21 октября протестующие выдвинули президенту страны ультиматум, потребовав внести на рассмотрение Верховной рады закон об импичменте. Участники акции дали Порошенко пять дней.

"Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны. Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю в Румынии Чаушеску", — заявил выступавший на митинге боец батальона "Донбасс" с позывным Катана.

"Спасение" Украины за 70 дней

Накануне Саакашвили установил на площади Конституции проектор, направленный прямо на стену украинского парламента, и представил такназываемый "План спасения Украины за 70 дней". В него вошли ряд законов, принятие которых, по мнению экс-губернатора, поможет "спасти" страну.

Политик предложил отменить областные государственные администрации, ликвидировать ненужные контролирующие органы, а также принять законы о ношении оружия, об импичменте, об олигархах и о выборах депутатов.

Прощупывают почву

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Ляшко призвал Саакашвили "немедленно вернуться" в Грузию
В ДНР, в свою очередь, считают, что на Украине готовится смена власти. Как заявил полпред самопровозглашенной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин, митинги в Киеве связаны с "прощупыванием почвы" как раз для этой цели.

"Я бы не исключал какого-то вывода новых персонажей на (политическую) сцену", — отметил Пушилин. Он добавил, что президент Украины стал недоговороспособным и "изжил себя".

"Порошенко является недоговороспособным по своим обязательствам не только с нами, но и со странами Европы, Запада", — подчеркнул представитель ДНР. По его мнению, демонстрации в Киеве призваны отвлечь внимание украинцев от тяжелой ситуации в стране.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена