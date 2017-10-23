РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Политики назвали референдумы в Италии сигналом Риму о необходимости перемен

03:0523.10.2017
0880
© РИА Новости / Сергей Старцев Участок для голосования на референдуме об автономии в области Венето, Италия. Архивное фотоУчасток для голосования на референдуме об автономии в области Венето, Италия. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Старцев

МИЛАН, 23 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Результаты референдумов в итальянских областях Ломбардия и Венето, жители которых проголосовали за расширение полномочий регионов, посылают ясный сигнал парламенту и правительству страны о необходимости перераспределения ресурсов и полномочий, заявили опрошенные РИА Новости местные политики.

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Это Сорос играет в Ганди. Почему России не нужна "Европа ста каталоний"
В воскресенье две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

Согласно первым объявленным результатам, свыше 95% жителей Ломбардии проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%. Результаты голосования в Венето пока неизвестны, однако явка составила около 60%. Президент Венето Лука Дзайа уже заявил о "победе людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", и пообещал уже в понедельник начать работу над контрактом, который будет предложен центральным властям.

Менять не только Италию,но и Европу

"Победа ответа "да" это показатель желания народа иметь перемены, особенно жителей Венето, которая уже годами добивается автономии. Мы надеемся, что это начало процесса, который приведёт к тому, что Италия станет страной с федеративным устройством. Это даст возможность Ломбардии и Венето иметь полномочия и деньги, которые они зарабатывают и которые сейчас зачастую оседают в котле государства", — заявил заместитель национального секретаря партии "Лига Севера", депутат Европарламента Лоренцо Фонтана.

По его словам, население обеих областей дало сигнал о необходимости изменения "немощного государства, которое не работает".

Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Каталония — кто следующий? Грозит ли Европе "эпидемия сепаратизма"
"Но перемены должны коснуться не только Италии, но и Евросоюза. Он превращается в технократию, которая имеет все признаки того, чтобы привести его к диктатуре. Она наступает тогда, когда пропадает уважение к людям и к народам и их особенностям. Европа может стать сильной, если она начнёт уважать народы и государства с теми различиями, которые у них имеются. Вместо этого Евросоюз делает все для крупных промышленников и банков и ничего ради простых людей. Подобная система не может понравиться никому", — заключил один из лидеров "Лиги севера", которой принадлежит идея проведения референдумов.

Обсуждение продолжится во вторник

Стооднолетняя старушка приняла участие в референдуме об автономии Венето
© РИА Новости
Стооднолетняя старушка приняла участие в референдуме об автономии Венето
"Мы впервые провели голосование, которое не было организовано государством. Теперь правительству Италии придется принять как данность тот факт, что несколько миллионов жителей Ломбардии решили, что регион выполняет свои обязанности лучше, чем центральные власти", — заявил РИА Новости председатель областного совета Ломбардии Раффаэлле Каттанео.

Он подчеркнул, что победа могла быть крупнее, если бы явка была выше, однако Ломбардия показала самые высокие результаты на всех референдумах в области за последние 15-20 лет.

"Явка в 40 процентов для референдума, который замалчивался на телевидении и национальными СМИ, — это значимый результат", — подчеркнул Каттанео.

По его словам, областной совет Ломбардии уже во вторник начнет обсуждение результатов, после чего в ноябре должен принять резолюцию. Она будет направлена в Рим для начала рассмотрения в парламенте вопроса о расширении автономии области.

Нужно больше внимания

Участники референдума о независимости Каталонии ожидают результатов голосования
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Барселонский дрифт: что происходит с независимостью Каталонии
"Итоги голосования говорят о том, что Венето и Ломбардия требуют больше внимания со стороны государства. Нам нужно начать самим распоряжаться своими ресурсами, потому что мы живём в самых богатых регионах Италии и одних из самых богатых в Европе. Жители устали от того, что средства, заработанные Венето и Ломбардией, оказываются в чьих-то чужих руках и не остаются на их территории", — сказал депутат областного совета Ломбардии Яри Колли.

По его словам, жители Венето и Ломбардии показали, что не приемлют ситуации, при которой одни регионы страны зарабатывают за счет других. "Правительство Италии не может бойкотировать эти результаты и будет вынуждено идти на компромиссы", — сказал политик.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена