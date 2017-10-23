Семьи погибших военных США спустя два месяца получили письма от Трампа

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Несколько семей погибших в августе американских моряков получили письма с соболезнованиями от президента США Дональда Трампа спустя два месяца, пишет издание Atlantic со ссылкой на родственников военных.
Семьи погибших военных лишь 20 октября стали получать письма с соболезнованиям, то есть через два после разгоревшейся полемики вокруг разговора Трампа с вдовой погибшего в Нигере солдата ВС США.
Отец одного из моряков сообщил, что до этого письма не получал каких-либо известий от американского президента. "Честно, мне кажется, что письмо является реакцией на начавшуюся в СМИ бурю вокруг того, как подобные вещи решались", — сообщил газете Тимоти Эклз, отец одного из моряков.
При этом он отметил, что письмо было учтивым.
Еще две семьи также подтвердили изданию, что получили письма из Белого дома 20 октября.
Трампа первоначально критиковали в СМИ за то, что он не поговорил с семьями погибших, в ответ на это президент США заявил, что делает это гораздо чаще, чем его предшественник Барак Обама.