США аннулировали его визу Браудера

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Инвестор Билл Браудер, заочно осужденный в России, заявил в воскресенье, что власти США аннулировали его визу.

Согласно его заявлению в микроблоге в Twitter, это произошло одновременно с внесением его имени в список Интерпола. На уточняющий вопрос в сервисе микроблогов со стороны экс-посла США в РФ Майкла Макфола, действительно ли ему аннулировали визу, Браудер ответил утвердительно.

"Да, это случилось в тот самый день, когда русские выпустили 5-й ордер Интерполу на мой арест", — написал Браудер.

Комментарием госдепартамента США РИА Новости пока не располагает.

В конце августа в Генпрокуратуре РФ сообщили, что МВД России направило запрос о повторном объявлении Браудера в международный розыск по каналам Интерпола еще в июне. Интерпол же отказал в розыске главы Hermitage Capital, ссылаясь на свое прежнее решение. Российское надзорное ведомство направило в Интерпол свои возражения.

Yes it happened on the same day as the Russians issued their 5th Interpol arrest warrant for me https://t.co/5dvgyfvxum — Bill Browder (@Billbrowder) 22 октября 2017 г.

Тогда представитель Интерпола отказался комментировать судьбу заявления, отметив, что запрос о присвоении человеку так называемого "красного уведомления" проверяется Интерполом в соответствии с внутренними регламентами и правилами.

"Красное уведомление" требует от правоохранительных органов стран-членов Интерпола ареста разыскиваемого лица для последующего решения вопроса о его экстрадиции в страну-инициатора розыска. Правовой основой для издания такого уведомления является ордер на арест или постановление суда, выданные судебными органами заинтересованной страны.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997–2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.