От рук "лесной мафии": под Львовом депутата Рады избили из-за бульдога

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во Львовской области избили депутата Верховной Рады Украины Андрея Лозового, написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.
Сообщается, что причиной конфликта послужило то, что охранники парламентария подобрали чужую собаку породы французский бульдог. В последующем за животным на автомобиле с логотипом гостиничного комплекса "Вежа Ведмежа" приехала группа людей, которая устроила драку и побила нардепа.
Через некоторое время сам пострадавший подтвердил, что его избили, но он добавил, что с ним все в порядке.
"Пожалуйста, не волнуйтесь, со мной все нормально. Не дождутся", — написал он в Facebook.
Лозовой отметил, что нападение на него организовала "лесная мафия", а именно руководитель госпредприятия "Славский лесхоз" Сергей Кокотц и его соратники. Однако парламентарий не уточнил, какую роль в нападении сыграл бульдог.
Избили на стадионеFacebook появилась информация, что депутата Верховной рады Украины от "Народного фронта" Юрия Березу, который также является президентом клуба, избили футбольные болельщики.
Сообщается, что фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах стадиона и избили депутата.
"Я не знаю, как это квалифицировать, но из-за того, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители. Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехали на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги… А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе", — прокомментировал случившееся Береза.
Депутат также заявил, что ответ на подобные действия будет "довольно жестким". Он также призвал любителей драк идти в ВСУ, а не посещать спортивные мероприятия.