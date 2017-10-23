От рук "лесной мафии": под Львовом депутата Рады избили из-за бульдога

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во Львовской области избили депутата Верховной Рады Украины Андрея Лозового, написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

Инцидент произошел недалеко от развлекательного комплекса "Берлога" в селе Хащованя, куда Лозовой приехал ради встречи с избирателями.

Сообщается, что причиной конфликта послужило то, что охранники парламентария подобрали чужую собаку породы французский бульдог. В последующем за животным на автомобиле с логотипом гостиничного комплекса "Вежа Ведмежа" приехала группа людей, которая устроила драку и побила нардепа.

Через некоторое время сам пострадавший подтвердил, что его избили, но он добавил, что с ним все в порядке.

"Пожалуйста, не волнуйтесь, со мной все нормально. Не дождутся", — написал он в Facebook.

Лозовой отметил, что нападение на него организовала "лесная мафия", а именно руководитель госпредприятия "Славский лесхоз" Сергей Кокотц и его соратники. Однако парламентарий не уточнил, какую роль в нападении сыграл бульдог.

Избили на стадионе

Ранее на официальной странице футбольного клуба "Днепр-1" в Facebook появилась информация, что депутата Верховной рады Украины от "Народного фронта" Юрия Березу, который также является президентом клуба, избили футбольные болельщики.

Сообщается, что фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах стадиона и избили депутата.

"Я не знаю, как это квалифицировать, но из-за того, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители. Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехали на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги… А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе", — прокомментировал случившееся Береза.

Депутат также заявил, что ответ на подобные действия будет "довольно жестким". Он также призвал любителей драк идти в ВСУ, а не посещать спортивные мероприятия.