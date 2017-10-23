"Это принесет мир": Порошенко пообещал добиться ввода миротворцев в Донбасс

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил делает все возможное, чтобы миротворцы Организации Объединенных Наций оказались в Донбассе. Об этом он сказал во время общения с жителями Авдеевки на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

"Я все делаю для того, чтобы миротворцы были в Донбассе. И это означает, что в Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами совместными усилиями принесли мир в Донбасс", — цитирует Порошенко пресс-служба.

Украинский лидер также отметил, что миротворцы смогут взять под контроль неконтролируемый участок украинско-российской границы, чтобы туда не заходили войска, не завозились боеприпасы, танки. По словам Порошенко, возвращение суверенитета на всю неподконтрольную территорию является приоритетом для украинского правительства.



Позиция России

Так, президент России Владимир Путин приветствовал идею отправки миротворческих сил ООН в Донбасс. Однако, по мнению Путина, функция миротворцев не должна выходить за рамки обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ исключительно на линиях разграничениях.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что Киев не дает идее реализоваться и задерживает обсуждение вопроса. Также Песков отметил, что позиция Москвы по размещению миротворцев гибкая, но "никакой речи о миротворцах на границе с Россией и быть не может".

Идея отправки миротворцев в Донбасс не осталась без внимания и Министерства иностранных дел России. Глава ведомства Сергей Лавров посетовал, что, не смотря на то, что Москва внесла полноценно обоснованное предложение о введении миротворческого контингента на юго-востоке Украины, российская сторона так и не получила каких-либо конкретных документированных предложений.

"Если они не хотят его обсуждать, ну что мы можем? Не будем же мы их заставлять?" — сказал министр.

Кроме того, заместитель главы МИД Григорий Карасин выразил опасения, что Украина может использовать миротворцев ООН в Донбассе как "оккупационные силы" для "наведения порядка" на юго-востоке Украины и установления там международного протектората. Помимо этого, Карасин раскритиковал намерение Киева распределить миротворческий контингент по всей территории Донбасса, прежде всего вдоль границы с Россией, из-за якобы желания Москвы заморозить нынешний статус-кво на юго-востоке Украины.

Не увидели логики в предложении отправить миротворцев к российско-украинской границе и в Совете Федерации.

Украина против "российского сценария"

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что миротворцы нужны для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, поскольку у них нет возможности защититься вооруженной охраной. А идея введения миротворцев по всей территории Донбасса представляется Матвиенко как попытка "окружить жителей самопровозглашенных республик колючей проволокой и уничтожить их".

Ранее украинский президент заявил, что Киев против размещения миротворцев ООН в Донбассе по "российскому сценарию". По мнению Порошенко, миротворческий контингент должен находиться на все территории Донбасса, включая границу с Россией. Украинский лидер также выразил уверенность, что миротворческая миссия является "самым коротким путем для установления мира на Украине".

Министр иностранных дел Павел Климкин также не поддержал российский проект по размещению миротворцев ООН в Донбассе.

"Последнее российское предложение является трюком", — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что "будущий мандат миссии должен покрывать всю территорию оккупированного Донбасса и определённо неконтролируемую часть российско-украинской границы".

Глава МИД Украины отметил, что Киев "поделился своей позицией со всеми нашими партнёрами и союзниками", которые, по словам Климкина, поддержали украинскую позицию по миротворцам.

В ЛНР раскритиковали идею Украины по размещению миротворцев. Так, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Украине Родион Мирошник заявил, что миссия ООН не обсуждена сторонами и не согласованы ее параметры, должна обсуждаться и согласовываться в Минске, а решение приниматься Совбезом ООН.

"В трактовке Киева миссия имеет вид иностранной интервенции или чего-то иного, но не имеющего цели мирного урегулирования", — добавил он.

Позиция ЛНР и ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, в свою очередь, считает, что украинский проект по размещению миротворцев необходим Киеву для "зачистки" региона чужими руками.

Он также выразил мнение, что украинские власти не согласны с "российским сценарием" в связи с тем, что охранная миссия ООН только подтвердит, что Киев "нарушает все договоренности, ведет обстрелы".

Раскритиковал идею с широким мандатом миротворческого контингента ООН и представитель руководства самопровозглашенной ДНР Александр Костенко. По его мнению, миротворческая миссия ООН не сможет повлиять на ситуацию с соблюдением режима прекращения огня и не поможет урегулированию конфликта.

Он также полагает, что "Киев пытается вовлечь третью сторону под предлогом миротворцев ООН и переложить на них ответственность за последствия той войны, которую развязали киевские олигархи еще в 2014 году".

Украинские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР в 2014 году, когда самопровозглашенные республики заявили о независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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