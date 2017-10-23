РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Дай им, Боже, что нам негоже: в ЕС признали факты "пищевого апартеида"

08:0023.10.2017
(обновлено: 08:01 23.10.2017)
415022
© РИА Новости / Александр КурановЧешский супермаркетЧешский супермаркет
© РИА Новости / Александр Куранов

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Еще весной Вишеградская группа, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, подняла скандал из-за "двойных стандартов" в производстве продуктов питания для стран Западной и Восточной Европы. "Четверка" заявила, что партнеры по ЕС поставляют им продовольственные товары одних и тех же брендов, но дороже и хуже, чем продают у себя на Западе. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер попытался встать на защиту западных компаний, однако его позицию в Брюсселе разделили не все. Факты были доказаны, и сегодня скандал набрал немалые обороты — "двойные стандарты" в еде для "старых" и "молодых" членов ЕС уже называют началом реализации концепции "Европы разных скоростей".

Кофе без кофеина, маргарин без жира

Продуктовый магазин в Венгрии во время распродажи. Архивное фото
© AP Photo / Attila Balazs/MTI
Пищевой апартеид: Восточная Европа стала "мусорным ведром" для Брюсселя
Растворимый кофе Jacobs Krönung на прилавках в Чехии содержит на 30% меньше кофеина, чем такой же, продаваемый в Германии. "Немецкий" маргарин Rama на 10% жирнее, чем "чешский". Банка консервированного тунца и там и там выглядит одинаково, однако к западу от границы она наполнена цельными кусками рыбы, а к востоку — размолотой массой, по сути, отходами производства. При этом в Германии банка стоит один евро, а в Чехии внешне точно такая же — около полутора евро. 

Вафли Manner в Венгрии не такие хрустящие, а крем Nutella менее мягок и не так легко намазывается, как в Австрии. Кока-кола в Словакии и Венгрии в качестве подсластителя содержит кукурузный сироп — изоглюкозу, которая намного дешевле, чем обычный сахар, добавляемый в этот напиток в Германии и Австрии.

© Sputnik Германия, Александр Куранов/ РИА НовостиВ рыбных палочках, продающихся в Германии, содержится 65% мяса морских рыб, выловленных у побережья Аляски. В рыбных палочках, поступающих на прилавки чешских магазинов, - 51% мяса рыб неизвестных пород и неясного происхождения.
© Sputnik Германия, Александр Куранов/ РИА Новости
В рыбных палочках, продающихся в Германии, содержится 65% мяса морских рыб, выловленных у побережья Аляски. В рыбных палочках, поступающих на прилавки чешских магазинов, - 51% мяса рыб неизвестных пород и неясного происхождения.

Инспекторы словацкой госслужбы ветеринарного и пищевого контроля сравнили два десятка продовольственных товаров в сетевых магазинах Братиславы и ряда австрийских городов. Итог: колбасы, сыры, молочные продукты, шоколад, хлеб, напитки, продаваемые под одними и теми же брендами и названиями, существенно различаются по качеству. В тех, что можно купить в Словакии, меньше мяса, но больше жира, в них увеличенное содержание симуляторов вкуса, подсластителей, красителей и прочих искусственных добавок.

Разницу в продуктах заметили не только в странах Вишеградской четверки, но и повсеместно в государствах Центральной и Восточной Европы, входящих в ЕС, — Болгарии, Румынии, Хорватии, Словении, а также в республиках Балтии.

Абсолютно идентичным как на Востоке, так и на Западе многочисленные проверки, проведенные в разных странах, назвали только один продукт — шоколад Milka.

© AP Photo / Martin MeissnerМужчина ест шоколад Milka
© AP Photo / Martin Meissner
Мужчина ест шоколад Milka

Тем временем возбудились и в странах Балтии: продовольственно-ветеринарная служба Латвии начала проверку двух десятков "подозрительных" товаров на их соответствие составу аналогичных продуктов, продающихся в Западной Европе. В сейме Литвы обсуждают создание специальной комиссии для расследования разницы в качестве импортируемого продовольствия.

Впрочем, жители приграничных районов многих стран давно знают об этой разнице и периодически устремляются на шопинг к соседям — за "настоящей" едой. Венгры и словаки едут в Австрию, словенцы — в Австрию и Италию, поляки — в Германию, чехи — в Германию и Австрию.

"Разные вкусовые предпочтения"

Возмущение лидеров восточноевропейских стран выплеснулось на мартовском саммите Евросоюза. Они обратились к Еврокомиссии, потребовав рассмотреть практику продажи одних и тех же продовольственных товаров разного качества в западных и восточных странах ЕС. Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в беседе с делегированным Вишеградской четверкой словацким премьером Робертом Фицо назвал ее "недопустимой". Но тут же заступился за западные компании, объяснив их действия "учетом разных традиционных вкусовых предпочтений" покупателей. По словам Юнкера, ориентируясь на рынок той или иной страны, производители обычно берут во внимание особенности национальной кухни и зависимости от этого корректируют конкретный состав тех или иных продуктов.

Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Юнкер ожидает расширения Евросоюза в 2019-2024 годах

Точно такое же объяснение дали и сами производители. Скажем, представители компании Nestlé заявили, что во всех европейских странах растворимый кофе Nescafé Gold готовят по-разному "в зависимости от предпочтений потребителей, отличающихся от рынка к рынку". Скажем, в Чехии и Словении зерна обжаривают по-разному, и от этого зависит цвет продукта. Вкус напитка может меняться из-за разного соотношения в смеси сортов кофе Arabica и Robusta.

Однако осенью ситуация изменилась. Претензии восточных "младших братьев" получили неожиданную поддержку со стороны еврокомиссара по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Веры Юровой. Рожденной в Чехии, ей, как никому другому, оказалась близка эта тема.

© Sputnik Германия, Александр Куранов/ РИА НовостиИ в Германии, и в Чехии вы купите одинаковые банки растворимого кофе Jacobs Krönung. И никакой информации на этикетках о том, что в "немецком" кофе кофеина на 30% больше, чем в "чешском".
© Sputnik Германия, Александр Куранов/ РИА Новости
И в Германии, и в Чехии вы купите одинаковые банки растворимого кофе Jacobs Krönung. И никакой информации на этикетках о том, что в "немецком" кофе кофеина на 30% больше, чем в "чешском".

"В 1990 году я жила недалеко от границы с Австрией. Когда упал "железный занавес", мы поехали туда за покупками. У нас в кармане было всего несколько австрийских шиллингов, и мы купили шоколад и кофе. Дома нас ждали родственники, чтобы попробовать то, что мы привезли. Вкус этих продуктов сильно отличался от наших", — поделилась еврокомиссар воспоминаниями с журналистами.

"Теперь у нас есть доказательства", — заявила Вера Юрова 26 сентября, изучив многочисленные факты, свидетельства и результаты проверок. По ее словам, ситуация касается "десятков или даже сотен наименований продуктов". При этом выявленные экспертами различия выходят за рамки "адаптации" товаров к вкусовым предпочтениям местных жителей.

Офис еврокомиссара выпустил специальный пресс-релиз, в котором призвал национальные европейские правительства соблюдать законы ЕС, обязывающие производителей предоставлять потребителям правдивую исчерпывающую информацию о продуктах и их составе и запрещающие недобросовестный маркетинг. Именно такую оценку получила практика продажи в разных странах различных по качеству и составу продуктов с одинаковой товарной маркировкой. Выпущено и специальное руководство для стран — членов Евросоюза по преодолению "двойных стандартов" в торговле продовольственными товарами.

© Sputnik Германия, Александр Куранов/ РИА НовостиВ 100 г "Кока-колы", продающейся в Германии, содержится 11,6 г сахара, в 100 г точно такой же "Кока-колы" в Чехии – 11,2 г сахара. Но производитель не уточняет, что в том напитке, который можно купить в Германии, - настоящий сахар, а в том, который в Чехии, – эрзац: дешевый кукурузный сироп.
© Sputnik Германия, Александр Куранов/ РИА Новости
В 100 г "Кока-колы", продающейся в Германии, содержится 11,6 г сахара, в 100 г точно такой же "Кока-колы" в Чехии – 11,2 г сахара. Но производитель не уточняет, что в том напитке, который можно купить в Германии, - настоящий сахар, а в том, который в Чехии, – эрзац: дешевый кукурузный сироп.

"Сначала нас лишили сельского хозяйства"

Дискриминация чешского продовольственного рынка, главным образом со стороны немецких поставщиков, продолжается уже довольно долго, утверждает заместитель председателя Чешской партии национальных социалистов (ČSNS) Пршемысл Вотава. По его словам, чешского потребителя вводили в заблуждение чрезмерно назойливой рекламой продукции иностранных поставщиков, и он не обращал большого внимания на качество западной продукции, руководствуясь правилом "что пришло с Запада, то совершенно".

"Чешская продукция в течение долгого времени подавлялась западными производителями, часто с помощью демпинга. Из-за этого сельхозпроизводителям приходилось сокращать количество коров и свиней, с полей исчезали овощи, из садов — фрукты. Тысячи фургонов с продовольствием из стран ЕС прибывали в Чехию, чешский рынок был переполнен западными товарами, которые по качеству часто уступали чешским аналогам. Доверчивый чешский потребитель эти продукты покупал. Только теперь, после пробуждения ото сна, чешские граждане стали понимать, что они оказались обманутыми в том, что касается качества продукции", — говорит Пршемысл Вотава.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Опрос: большинство европейцев поддерживают членство своих стран в ЕС

Присоединение к Евросоюзу самым пагубным образом отразилось на сельском хозяйстве Чехии, утверждает политик. По сравнению с 1989 годом число молочных коров в стране сократилось почти на две трети: было свыше миллиона, осталось 360 тысяч. Такая же ситуация со стадом свиноматок, еще хуже — с выращиванием овощей и фруктов. Внутреннее производство заменяется импортом. Это сказывается не только на аграрном рынке, но и на социальной обстановке в сельской местности: деревни опустели, школы, почтовые отделения, магазины закрыты. Теперь восстановить продовольственную самодостаточность Чехии будет очень непросто, потребуется много времени и денег, убежден Вотава.

Еще более резко высказался другой чешский политик — президент Республиканской партии Мирослав Сладек. "Они дают нам не пищу, а отраву", — заявил он Sputnik Чехия.

"Происходящее показывает, что в Евросоюзе есть главные государства, такие, как Германия, и есть второсортные, как мы. Не хочется думать, что это и есть та самая "Европа двух скоростей", о которой говорят сейчас в Брюсселе. Потому что в таком случае лучше было бы просто распустить весь ЕС", — считает Мирослав Сладек.

© Sputnik Германия, Александр Куранов/ РИА НовостиСудя по этикетке, состав шоколадно-ореховой пасты Nutella, продающейся на Западе и Востоке Европы, абсолютно идентичен. Однако эксперты пришли к выводу, что "западная" паста более мягкой консистенции и легче намазывается, чем её "восточная сестра".
© Sputnik Германия, Александр Куранов/ РИА Новости
Судя по этикетке, состав шоколадно-ореховой пасты Nutella, продающейся на Западе и Востоке Европы, абсолютно идентичен. Однако эксперты пришли к выводу, что "западная" паста более мягкой консистенции и легче намазывается, чем её "восточная сестра".

Тем временем похожие политические заявления звучат уже не только от представителей политических сил, но и на государственном уровне. Накануне двухдневного саммита Евросовета в Брюсселе 19-20 октября государственный секретарь Польши по европейским делам Конрад Шиманьский отметил, что правительство в Варшаве видит "дисбаланс интересов между различными частями Европейского союза".

"Парадоксом является то, что те страны, которые выражают больше политического и общественного доверия к процессу интеграции, чаще сталкиваются с проблемами в ЕС с реализацией своих намерений. В то же время тем странам, которые поставили знак вопроса в процессе интеграции, проще выполнять свои политические обещания", — заметил Шиманьский.

Замглавы польской дипломатии сказал, что Польша, как и другие страны Вишеградской группы, надеется на серьезные реформы в Европейском союзе.

Комментировать
В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
Тогда уж духи, слоны, черпаки, деды и дембеля.
22:50
19.10.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена