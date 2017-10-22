СМИ: почти 40 женщин обвинили американского режиссера в домогательствах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Тридцать восемь женщин обвинили в сексуальных домогательствах американского кинорежиссера Джеймса Тобэка, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на пострадавших.

По данным издания, жертвами домогательств режиссера становились актрисы и молодые студентки, к которым Тобэк подходил на улицах Нью-Йорка и обещал "сделать их звездами". Однако во время прослушивания молодые женщины подвергались приставаниям со стороны режиссера.

"Среди многих женщин, которых я знаю, распространена такая фраза… После того, как кто-нибудь упоминает, что ее сексуально домогался жуткий сценарист-режиссер, в ответ (говорят ред.) – о нет, тебя "тобэк-или", — цитирует издание одну из жертв преследований режиссера американскую актрису Карен Склайр.

При этом все выступившие с обвинениями женщины не обратились в полицию вовремя. Сам режиссер опроверг изданию обвинения в свой адрес и заявил, что не способен на поведение подобного рода из-за состояния своего здоровья, поскольку у него диабет и проблемы с сердцем.

Семидесятидвухлетний американский режиссер Джеймс Тобэк снял такие фильмы, как "Черное и белое"(1999), "Гарвардская тусовка" (2001), "Тайсон" (2008), а также написал сценарий к фильму "Багси" (1991), за который был номинирован на премию "Оскар".

Ранее в США разразился скандал в связи с обвинениями в домогательствах одного из наиболее влиятельных американских кинопродюсеров Харви Вайнштейна, которого обвинили в приставаниях или изнасилованиях десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Продюсер был уволен со всех постов, включая основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о своей продаже частному инвестору.