Под Львовом "лесная мафия" избила депутата-радикала из-за бульдога

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Во Львовской области избили депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

Инцидент произошел неподалеку от развлекательного комплекса "Берлога" в селе Хащованя, куда Лозовой приехал ради встречи с избирателями. Конфликт произошел из-за того, что охрана парламентария подобрала чужую собаку породы французский бульдог. За псом приехала группа людей на машине с логотипом гостиничного комплекса "Вежа Ведмежа". Они и устроили драку с нардепом.

Сам Лозовой через некоторое время подтвердил, что его избили, но при этом написал, что с ним все в порядке.

"Пожалуйста, не волнуйтесь, со мной все нормально. Не дождутся", — сообщил он в Facebook.

Он заявил, что нападение на него организовала "лесная мафия", а именно руководитель госпредприятия "Славский лесхоз" Сергей Кокотц и его соратники. Какую роль в нападении "мафиози" сыграл бульдог, парламентарий не уточнил.