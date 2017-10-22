Сайты по выборам в парламент Чехии подверглись хакерским атакам

ПРАГА, 22 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Сайты Чешского статистического управления (ЧСУ) подверглись хакерским атакам в субботу во время подсчета голосов на выборах в нижнюю палату парламента, сообщила журналистам представитель статистического управления Петра Бачова.

"Сайты по выборам в парламент volby.cz и volbyhned.cz в субботу во время подсчета голосов на некоторое время выходили из строя из-за DDoS-атак. На общий ход выборов эти атаки никакого влияния не оказали", — рассказала Бачова.

DDoS-атаки всегда имеют схожий сценарий, при котором сотни тысяч компьютеров одновременно требуют доступ на конкретный сервер. В итоге тот оказывается не в силах обработать такое количество требований и отключается. Подвергшийся нападению сайт становится недоступным для пользователей.

"Благодаря оперативно принятым мерам атаки на оба вышеуказанные сервера удалось нейтрализовать и обновить работу сайтов. Атаки ни в коем случае не повлияли на инфраструктуру, используемую для переноса результатов голосования с избирательных участков в центральный штаб ЧСУ, а также на обработку сведений", — сказала Бачова.

Расследованием хакерской атаки занимается полиция и Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности, добавила Бачова.

Проходившие в пятницу-субботу выборы в нижнюю палату чешского парламента убедительно выиграло созданное пять лет назад и возглавляемое миллиардером Андреем Бабишем центристское движение ANO. Оно набрало 29,64% голосов, в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов. Глава Чехии Милош Земан заявил, что готов назначить премьер-министром лидера движения ANO.