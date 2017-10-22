ЦРУ расширяет операции против талибов* в Афганистане, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ЦРУ США направляет все больше опытных офицеров в Афганистан для проведения совместных с Кабулом операций по поиску и ликвидации боевиков радикальной группировки "Талибан", пишет издание New York Times со ссылкой на два высокопоставленных американских источника.

По оценке газеты, ведомство перенаправило свое внимание с традиционно ключевой задачи — противостояния террористической группировке "Аль-Каида"* — на борьбу с талибами. Это может быть проявлением подключения ведомства к новой стратегии президента США Дональда Трампа по Афганистану.

В соответствии с новой задачей сотрудники ЦРУ в Афганистане все чаще принимают участие в секретных боевых операциях, например, ночных рейдах по позициям боевиков и розыске изготовителей взрывных устройств. Для их осуществления обычно задействованы малочисленные контртеррористические группы, заявили источники.

В августе Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Согласно решению Трампа, американский контингент в Афганистане будет увеличен на более чем три тысячи военнослужащих, их общее число превысит 14 тысяч человек.

* Запрещенная в России организация