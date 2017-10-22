ВЕНЕЦИЯ, 22 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. На референдуме об автономии североитальянской области Венето в 20.15 (21.15 мск) проголосовали 50,1% избирателей. Таким образом, эта региональная консультация будет признана состоявшейся, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии по поведению референдума в венецианском Палаццо Ферро Фини.

"По состоянию на 20.15 число избирателей области Венето, принявших участие в голосовании, составило 50,1% от общего числа местных избирателей", – сказал представитель избиркома.

Он отметил, что "в соответствии с региональным законом Венето о проведении референдума об автономии, для того чтобы эта консультация считалась состоявшейся, необходимо участие в голосовании 50% плюс один избиратель".

Референдум об автономии Венето проводится одновременно с аналогичным голосованием в соседней области Ломбардия. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". Именно на этот особый статус, предоставляющий, прежде всего, большую самостоятельность при использовании региональных финансов, и претендуют сейчас Ломбардия и Венето. Примечательно, что эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше финансов, чем получают потом из центра в виде субвенций.