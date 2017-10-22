ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Инцидент в британском городе Нанитон, где, предположительно, неизвестный в течение нескольких часов удерживал двоих заложников, благополучно разрешился, сообщила в Twitter служба скорой помощи округа Уэст-Мидландс.

"Рады сообщить, что ситуация в Нанитоне разрешена. Одному подозреваемому оказана медицинская помощь на месте инцидента, после чего он был доставлен в больницу на машине "скорой помощи", — говорится в сообщении.

"Еще два человека были обследованы, но они не получили ранений и были выписаны прямо на месте событий. Отличная командная работа экстренных служб", — отметили в службе.

Ранее полиция Уорвикшира подтвердила, что инцидент не связан с терроризмом.

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