ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Инцидент в британском городе Нанитон, где, предположительно, неизвестный в течение нескольких часов удерживал двоих заложников, благополучно разрешился, сообщила в Twitter служба скорой помощи округа Уэст-Мидландс.
"Еще два человека были обследованы, но они не получили ранений и были выписаны прямо на месте событий. Отличная командная работа экстренных служб", — отметили в службе.
Ранее полиция Уорвикшира подтвердила, что инцидент не связан с терроризмом.
Two other men have been assessed but were uninjured and have been discharged in scene. Excellent #Teamwork from #emergencyservices #team999 pic.twitter.com/IOYr3NESDv— WMAS (@OFFICIALWMAS) 22 октября 2017 г.