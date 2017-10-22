Стооднолетняя старушка приняла участие в референдуме об автономии Венето

ПАДУЯ, 22 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Старейшая жительница североитальянского городка Сан-Мартино-ди-Лупари (провинция Падуя), 101-летняя Мария Тереза Баджо приняла участие в региональном референдуме об автономии, который проходит в воскресенье в области Венето, сообщил РИА Новости представитель местной избирательной комиссии.

"Если уж я сегодня пришла сюда, это означает, что этот референдум — стоящее дело", — процитировал представитель избиркома слова старушки, которой через четыре месяца исполнится 102 года.

По его словам, бабушка является поклонницей нынешнего президента Венето, видного деятеля партии "Лига Севера" Луки Дзайа.

Референдум об автономии Венето проводится одновременно с аналогичным голосованием в соседней области Ломбардия. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". Именно на этот особый статус, предоставляющий, прежде всего, большую самостоятельность при использовании региональных финансов, и претендуют сейчас Ломбардия и Венето. Примечательно, что эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше финансов, чем получают потом из центра в виде субвенций.