Полиция применила слезоточивый газ против митингующих у Рады

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Во время потасовки с протестующими у здания Верховной рады полиция применила слезоточивый газ, рассказал депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.
Стычка произошла из-за того, что участники митинга попытались освободить заблокированный автомобиль со звуковой аппаратурой, который полиция не пускала на площадь у парламента.
Днем в украинской столице прошло Народное вече, в ходе которого экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал участников продолжать акцию протеста до очередного заседания Рады.
Протесты в Киеве начались еще во вторник. Митингующие требуют, чтобы власти провели ряд реформ, в частности, отменили депутатскую неприкосновенность и создали антикоррупционный суд.