Полиция применила слезоточивый газ против митингующих у Рады

Депутат от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Лещенко на автомобиле с аппаратурой, у которого произошла драка участников акции и правоохранительных органов. 22 октября 2017

Депутат от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Лещенко на автомобиле с аппаратурой, у которого произошла драка участников акции и правоохранительных органов. 22 октября 2017

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Во время потасовки с протестующими у здания Верховной рады полиция применила слезоточивый газ, рассказал депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

"Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ", — заявил Лещенко в Facebook

Стычка произошла из-за того, что участники митинга попытались освободить заблокированный автомобиль со звуковой аппаратурой, который полиция не пускала на площадь у парламента.

Днем в украинской столице прошло Народное вече, в ходе которого экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал участников продолжать акцию протеста до очередного заседания Рады.

Протесты в Киеве начались еще во вторник. Митингующие требуют, чтобы власти провели ряд реформ, в частности, отменили депутатскую неприкосновенность и создали антикоррупционный суд.