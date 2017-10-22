Exit poll: действующий глава Словении побеждает на выборах президента

БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Президент Словении 53-летний Борут Пахор уже в первом туре одержал победу на очередных выборах главы государства, сообщает в воскресенье словенский национальный телеканал RTV со ссылкой на данные exit poll.

Согласно опросам, проведенным компанией Episcenter на выходе с избирательных участков, Пахор получает 56,2% голосов. Его главный преследователь — мэр провинциального города Камник Марьян Шарец — набрал 22,5% голосов.

Если один из кандидатов набирает в первом туре свыше 50% голосов, второй тур не проводится.

Голосование на выборах президента Словении проходило в воскресенье с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Всего на пост главы государства претендуют 9 человек. Президент избирается сроком на 5 лет.