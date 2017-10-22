В Японии из-за тайфуна объявили обязательную эвакуацию для 29 тысяч человек

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Японские власти объявили обязательную эвакуацию для 29 тысяч человек из-за обрушившегося на страну тайфуна "Лан", сообщает телеканал NHK.
В настоящий момент тайфун приближается к южной оконечности острова Хонсю со скоростью 50 километров в час. Скорость ветра достигает 162 километров в час.
Тайфун уже принес разрушения в западные районы страны. Компания Toyota приостановила работы на нескольких сборочных предприятиях из-за непогоды. Железнодорожное движение на некоторых участках нарушено. Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили в общей сложности 350 рейсов в воскресенье и 170 в понедельник. Жертвами стихии стали два человека.