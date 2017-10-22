Стало известно, кого захватил в заложники мужчина в британском Нанитоне

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Заложники, которых захватил неизвестный вооруженный мужчина в британском городе Нанитон, являются сотрудниками боулинг-центра, передает телеканал SKY News со ссылкой на генерального директора клуба MFA Bowl.

Глава клуба считает, что злоумышленник может быть бывшим партнером одного из сотрудников.

Ранее полиция сообщала, что в воскресенье в парке развлечений произошел инцидент, но природу его она не раскрывает. По неподтвержденным свидетельствам очевидцев, речь идет о захвате двоих заложников вооруженным мужчиной. Злоумышленник, предположительно, находится на территории боулинг-клуба. На место происшествия прибыли около 30 сотрудников полиции, задействован вертолет. Полиция Уорвикшира ранее подтвердила РИА Новости, что инцидент с терроризмом не связан.