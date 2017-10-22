Пострадавших в инциденте в британском Нанитоне пока нет, сообщили медики

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Пострадавших в результате инцидента в британском городе Нанитон нет, сообщает служба "скорой помощи" округа Уэст-Мидландс в микроблоге в Twitter.

"Мы присутствуем на месте инцидента в Нанитоне. Вертолет "скорой помощи" уже отбыл. Никаких пострадавших на данный момент нет", — говорится в сообщении.

Медики уточнили, что на месте находятся машина "скорой помощи", парамедики, а также специалисты, работающие в зонах чрезвычайных ситуаций.

Ранее полиция сообщала, что в парке развлечений произошел инцидент, но природу его она не раскрывает. По неподтвержденным свидетельствам очевидцев, речь идет о захвате двоих заложников вооруженным мужчиной. Злоумышленник, предположительно, находится на территории боулинг-клуба. На место происшествия прибыли около 30 сотрудников полиции, задействован вертолет. Полиция Уорвикшира ранее подтвердила РИА Новости, что инцидент с терроризмом не связан.