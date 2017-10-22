МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Возможное назначение премьером Чехии миллиардера Андрея Бабиша, лидера победившего на выборах в нижнюю палату парламента центристского движения ANO, даст надежду на сближение Праги и Москвы, заявила директор Института славянских стратегических исследований (ISSTRAS) Радмила Земанова-Копецка.

Созданное пять лет назад и возглавляемое Бабишем центристское движение ANO убедительно выиграло проходившие в пятницу-субботу выборы в нижнюю палату чешского парламента, набрав 29,64% голосов и в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов. Глава Чехии Милош Земан заявил, что готов назначить премьер-министром лидера движения ANO.

По словам Земановы-Копецки, "хоть и с незначительным количеством голосов, но в большом количестве в парламент попали русофобские партии, например, социал-демократическая партия, Пиратская партия". "Если они объединятся, о нормальных отношениях с Россией можно просто забыть. Но, так или иначе, я верю, что с президентом (Милошем) Земаном и премьером Бабишем надежда на сближение с Россией всё ещё есть", — сказала она.

По ее словам, многие граждане Чехии устали от ЕС, где "далеко не всегда действуют в интересах Чешской республики". "В Чехии люди уже давно заметили, что Брюссель обращается с ними как с людьми второго сорта. Однако правящие партии долгое время этот факт игнорировали", — отметила она.

Земанова-Копецка подчеркнула, что за небольшие партии в основном голосовали люди, "недовольные существующей ситуацией, уставшие от диктатуры Брюсселя, или те, кто опасается неконтролируемых потоков агрессивных мигрантов и исламизации общества, или чувствует необходимость защитить традиционную культуру и духовные ценности".

Как указала эксперт, серьезной причиной недовольства граждан стали нелегальные мигранты.