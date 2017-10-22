Порошенко заявил, что делает все для ввода миротворцев ООН в Донбасс

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Авдеевки на подконтрольной Киеву территории Донецкой области заявил, что делает все для ввода миротворцев ООН в Донбасс.

Ранее в воскресенье пресс-служба украинского лидера сообщила, что Порошенко в подконтрольной Киеву Авдеевке провел совещание по оперативной ситуации на фронте в Донбассе.

"Я все делаю для того, чтобы миротворцы были в Донбассе. И это означает, что в Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами совместными усилиями принесли мир в Донбасс", — цитирует Порошенко пресс-служба.

Порошенко заявил, что миротворцы смогут взять под контроль неконтролируемый участок украинско-российской границы, чтобы туда не заходили войска, не завозились боеприпасы, танки. Он также отметил, что возвращение суверенитета на всю неподконтрольную территорию является приоритетом для правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.