В британском городе вооруженный мужчина взял заложников

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мужчина с ружьем взял заложников в развлекательном центре в британском городе Нанитон, сообщает издание Mirror со ссылкой на очевидцев.
"Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне. Пожалуйста, не приближайтесь к месту происшествия", — говорится в заявлении полиции в Twitter.
Некоторые очевидцы заявляют, что не могут покинуть соседние здания.
#BREAKING: UK: A Hostage situation is developing in #Nuneaton —Warwickshire, at an Odeon cinema pic.twitter.com/krPG1nutwg— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 22 октября 2017 г.