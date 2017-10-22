В британском городе вооруженный мужчина взял заложников

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мужчина с ружьем взял заложников в развлекательном центре в британском городе Нанитон, сообщает издание Mirror со ссылкой на очевидцев.

Местная полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила подробностей о ситуации.

"Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне. Пожалуйста, не приближайтесь к месту происшествия", — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Некоторые очевидцы заявляют, что не могут покинуть соседние здания.

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