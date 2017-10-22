Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о необходимости ликвидации Национальной гвардии и Службы безопасности Украины.

"Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа", — сказал он во время вече у здания Рады.

По его мнению, на нужды этих служб тратится больше средств, чем на армию. При этом эти деньги могли достаться гражданам страны.

Саакашвили также предложил "оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить".

Акция протеста проходит на площади Конституции возле парламента. Во время вече также выступали депутат Рады от фракции