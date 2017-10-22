США не нужна поддержка ЕС для усиления санкций против Ирана, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужна поддержка ЕС для возможного усиления санкций против Ирана и что европейцы могут "продолжать зарабатывать" на торговых связях с Ираном.
По его словам, "когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это миллиарды долларов".
"Даже у нас они собирались купить "Боинги", посмотрим, что с этой сделкой произойдет. Когда они делают эти покупки, для этих стран (стран ЕС — ред.) немного сложно что-то сделать", — добавил Трамп.
Подход нынешнего президента США контрастирует с позицией его предшественника Барака Обамы, который считал, что односторонние санкции без участия ЕС и других крупных игроков зачастую неэффективны и невыгодны США.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.