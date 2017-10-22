Пусть нас услышат: избиратели голосуют на референдуме об автономии Венето

Участок для голосования на референдуме об автономии в области Венето, Италия. 22 октября 2017

Участок для голосования на референдуме об автономии в области Венето, Италия. 22 октября 2017

ПАДУЯ, 22 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Жители североитальянской области Венето, где в воскресенье, как и в соседней Ломбардии, проходит региональный референдум об автономии, проявляют повышенную активность, на многих избирательных участках образовались очереди из желающих проголосовать.

Впервые в истории

Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий. В истории Итальянской республики это первый подобный опыт.

В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами".

Именно на этот особый статус, дающий, прежде всего, большую самостоятельность при использовании региональных финансов, и претендуют сейчас Ломбардия и Венето. Примечательно, что эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше средств, чем получают из центра в виде субвенций.

Услышать голос жителей

Корреспондент РИА Новости с раннего утра объехал несколько участков для голосования в северной, промышленно развитой части провинции Падуя, которая считается территорией с сильным влиянием партии "Лига Севера", ставшей инициатором референдумов об автономии в Венето и соседней области Ломбардия.

Двери избирательных участков, большинство из которых организованы в местных школах, распахнулись в 7 часов утра (08.00 мск). Несмотря на столь ранний час, дождь и непогоду, этого момента у участков уже ждали люди.

В городке Кампо-Сан-Мартино у дверей избирательного участка корреспондент РИА Новости обратил внимание на молодую женщину, которая явно не знала, что ей нужно сделать и куда обратиться, чтобы отдать свой голос в пользу автономии.

Выяснилось, что 26-летняя Мария до сих пор ни разу не участвовала в голосовании, не имеет избирательного удостоверения и сомневается, что сможет отдать голос. Однако для участия в региональном референдуме достаточно предъявить удостоверение личности, что ей и разъяснили члены участковой избирательной комиссии.

"Я проголосовала и чувствую, что выполнила свой долг. Для меня это, безусловно, особый день", — призналась она.

"Я пришел сюда, чтобы в Риме, наконец-то, услышали наш голос, голос Венето. Не думаю, что в случае победы "да" что-то сразу изменится, но что-то должно произойти. Так больше продолжаться не может", — поделился своими мыслями 76-летний печатник Ланфранко Бернарделли.

С ним согласен предприниматель Клаудио. "Политики в Риме полностью оторвались от реальной жизни. Сегодня мы пришли сюда, и они должны нас услышать. Во всяком случае мы надеемся на это, а надежда умирает последней", — отметил он.

© РИА Новости / Сергей Старцев Люди на участке для голосования на референдуме об автономии в области Венето, Италия. 22 октября 2017 © РИА Новости / Сергей Старцев Люди на участке для голосования на референдуме об автономии в области Венето, Италия. 22 октября 2017

Как на праздник

В городе Сан-Джорджо-делле-Пертике у входа на избирательный участок земляков приветствует один из местных активистов "Лиги Севера" 27-летний Даниэле Канелла.

"Приятно видеть здесь в этот день так много друзей. Конечно, сегодня для нас праздник. Вообще я испытываю достаточно странное ощущение: нечто подобное, наверное, чувствуешь в день свадьбы перед церемонией бракосочетания. Это и волнение, и радость, и ожидание чего-то нового и очень важного", — сказал он.

А вот 33-летний железнодорожник Маттео склонен рассматривать нынешний референдум не как инициативу отдельной партии, а как важное событие в политической жизни Венето и всей Италии.

"Это не партийное мероприятие, это желание людей дать своему региону большие права и возможности. Причем в этом нет ничего необычного, если учесть, что пять итальянских областей уже обладают таким статусом. Надеюсь, что граждане воспользуются этой возможностью. В марафоне надо пробежать 42 километра, а это пока еще только первый шаг", — заключил он.

Синьора Джанна пришла на избирательный участок прямо с воскресной службы в церкви. "А что, вы думаете, что старики не пойдут голосовать? Наш голос тоже должны услышать, мы еще не умерли", — с иронией говорит бодрая старушка.

Нужен кворум

В отличие от соседней Ломбардии, согласно региональному закону Венето о референдуме, чтобы он был признан состоявшимся, в голосовании должны принять участие 50% плюс один избиратель. Таким образом, вопрос о кворуме из технического превращается в политический.

Активисты "Лиги Севера" из провинции Падуя убеждены, что кворум будет значительно превышен. И первые предварительные результаты голосования на 12.00 (13.00 мск) подтверждают эти ожидания. Из семи провинций Венето в четырех в полдень в референдуме приняли участие более 20% граждан, имеющих право голоса.

Член областного совета Венето Стефано Валдегамбери, который в 2013 году выдвинул идею референдума о независимости этой области (позднее инициатива была отклонена Конституционным судом Италии), уверен, что речь идет о событии исторического масштаба.

"Сегодня утром в своей провинции Верона я стал свидетелем самых настоящих очередей перед избирательными участками. Такого здесь никогда не было. Впервые жители Венето имеют возможность через референдум выразить свою волю. Это поистине историческое событие. Завтра уже не будет таким, как сегодня", — заявил он в беседе с РИА Новости.

"Это начало нового этапа в развитии нашей территории. После успеха референдума нам, политикам, предстоит воплотить волю, выраженную народом, в конкретные решения. Мы готовы к этому. После того, как будут объявлены официальные результаты, представители области начнут переговоры с представителями государства относительно компетенции местных властей, причем по всем проблемам, которые позволяет нам поставить Конституция", — подытожил он.

Гость из Южной Осетии

Неожиданным гостем в Венето в день референдума стал министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.

"Мое пребывание в Италии совпало по времени с важным событием, которое происходит в области Венето. Сегодня здесь проходит региональный референдум об автономии. Нам, представителям Южной Осетии, крайне интересно, как здесь идет голосование, как обеспечивается право избирателей, как создаются условия для свободного волеизъявления граждан", — сказал он в беседе с РИА Новости.

"За последние 25 лет мы в Южной Осетии провели пять референдумов, Причем последний — 9 апреля этого года. Мы не понаслышке знаем, какое значение референдумы имеют для будущего населения. Так что мы будем внимательно смотреть, как организован этот процесс в Венето, для нас это важно", — отметил министр.