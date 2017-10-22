Испанские власти не собираются арестовывать главу Каталонии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти Испании не собираются арестовывать главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, заявил глава МИД Альфонсо Дастис.

"Кроме того, мы не собираемся приостанавливать автономию или самоуправление. Это они (власти Каталонии) игнорировали нормы и правила этого управления и автономии", — сказал он в интервью телеканалу BBC One

По его словам, правительство только хочет восстановить соблюдение правопорядка, конституции, законов региона.

"В конце мы созовем досрочные выборы, чтобы отдать право голоса людям Каталонии", — отметил министр.

На вопрос о вводе испанской полиции в Каталонию Дастис ответил, что "мы надеемся, что все будет хорошо, когда региональная полиция окажется под контролем людей, которые уважают законы Испании и Каталонии".

Референдум о независимости, который не признает Мадрид и который еще до проведения заморозил Конституционный суд страны, прошел 1 октября. На некоторых участках прошли столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон.

В субботу кабинет министров Испании на экстренном заседании решил применить 155-ю статью конституции для урегулирования каталонского кризиса. Правительство предложило отстранить от должностей женералитет и в течение шести месяцев провести новые выборы в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители Мадрида. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, его заседание ожидается 27 октября.