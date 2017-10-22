Народное вече у Рады завершилось, люди расходятся по домам

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Народное вече у здания Верховной рады Украины в Киеве завершилось, люди расходятся по домам, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Кромке стычки участников вече с полицией, которая блокировала аудиоаппаратуру для сцены в палаточном городке у Рады, других конфликтных ситуаций на акции не возникло. После того как участники вече помогли донести звуковую аппаратуру к сцене, митинг продлился еще около часа.

Организаторы закрыли собрание и призвали людей снова приходить на площадь у Рады, когда об этом будет вновь объявлено. Они пообещали, что протесты у Рады будут продолжаться и дальше в ожидании возобновления работы парламента. Ближайшее заседание Верховной Рады назначено на 7 ноября.