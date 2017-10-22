На побережье Японии обрушился тайфун "Лан"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мощный тайфун "Лан" обрушился на побережье Японии, есть погибшие, региональные власти объявили обязательную эвакуацию, сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, один человек погиб при обрушении строительных лесов в городе Фукуока.

Власти ряда регионов объявили обязательную эвакуацию для 5,6 тысячи семей, еще 376 тысяч семей получили рекомендацию по возможности покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы.

В настоящий момент тайфун движется по направлению к острову Хонсю с юга со скоростью 45 километров в час. Скорость ветра достигает 162 километров в час.