Когда никто не пришел на твои похороны. Фотографию Мэй высмеяли в соцсетях

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с саммита ЕС, на которой политик выглядит грустной и одинокой.

На снимке глава британского правительства сидит за столом в пустой переговорной, опустив взгляд. Перед ней расставлены вазы с цветами.

"Фотографии Терезы Мэй с европейских саммитов все больше напоминают кадры с похорон", — написал Number10cat.

Pictures of Theresa May at European summits increasingly look like she's attending a funeral. Apt. pic.twitter.com/8vP2Bnd6tm — Larry the Cat (@Number10cat) 20 октября 2017 г.

​"Выглядит так, будто хоронят ее", — ответил еще один комментатор.

"На ее похороны никто не пришел, кроме нее самой", — заметил другой пользователь.

​"Тереза Мэй и все ее друзья на одном фото", — шутит Nasmamu.

Heres a picture of Theresa May with all her close friends pic.twitter.com/dfQofQvlF0 — Judas, No.1 (@Nasmamu) 20 октября 2017 г.

​"Сейчас все остальные европейские лидеры пойдут во двор играть, а ты останешься здесь и подумаешь о своем поведении", — написал TechnicallyRon.

"Now all the other EU leaders are going out to play, you sit here and think about what you've fucking done" pic.twitter.com/nkRCvHmA4u — TechnicallyRaarrrghh (@TechnicallyRon) 20 октября 2017 г.

​Некоторые пользователи решили, что Мэй огорчена последствиями собственной политики.

"Brexit в одном фото", — пишет ianbremmer.