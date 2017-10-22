Саакашвили призвал продолжать акцию протеста у Рады

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в воскресенье на вече у здания Верховной рады Украины призвал участников продолжать акцию протеста до очередного заседания парламента.
Он сообщил, что на следующих неделях в палаточном городке будут проходить "семинары, дискуссии, разговор о том, как обустроить будущее".
Саакашвили также заявил, что намерен ездить по Украине и рассказывать людям о целях акции протеста у Рады, чтобы "тоже поднимать их за будущее, за надежду, за веру".