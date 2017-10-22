Подполковник Настя: в Германии трансгендер впервые возглавил батальон

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Командование бундесвера впервые назначило трансгендера на должность командира батальона, сообщает немецкий телеканал RBB 24.

Подполковник Анастасия Бифанг утверждает, что всегда ощущала некоторую "неполноценность", однако до 40 лет мирилась с этим. В какой-то момент она решила пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций, и теперь Бифанг считает себя женщиной.

Старший офицер вступила в должность в среду. Ей доверили 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков, личный состав которого насчитывает 750 человек. По словам 43-летней Бифанг, подчиненные спокойно восприняли решение вышестоящего руководства.

Подполковник уверена, что служба на новой должности будет успешной. Кроме того, будучи членом общества военнослужащих-гомосексуалистов, она намерена активнее выступать в защиту прав и интересов трансгендеров.

Бифанг служит в рядах бундесвера уже 23 года. Она призналась, что решение о ее назначении все же встретило критику: незнакомые люди начали оставлять оскорбительные комментарии на ее странице в Facebook. Подполковник, однако, не придает этому особого значения и считает, что недоброжелатели находятся в меньшинстве.