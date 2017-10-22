МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россиянин, которому пожизненно запретили посещать Швецию, попытался незаконно пробраться в эту страну, чтобы забрать из приюта своего кота, сообщает газета Sydsvenskan.

По данным издания, он был арестован 12 октября при попытке попасть с территории Дании в Мальме через Эресуннский мост.

Мужчину депортировали из Швеции несколько лет назад после того, как он сообщил о бомбе на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Хельсинки.

Этот же мужчина в 90-е годы якобы угнал самолет в одном из российских городов и долетел на нем до Стокгольма, в котором просил политического убежища, но был выдан России.

Адвокат задержанного пообещал решить вопрос о воссоединении его с котом, который сейчас находится в приюте в городе Бурос. "По какой-то причине, когда его выслали, был допущен этот промах. Речь идет о робком коте, который боится незнакомцев, поэтому мы должны найти выход из этой ситуации", — заявил он Sydsvenskan.