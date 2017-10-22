В центре Луганска оцепили территорию у памятника из-за анонимной угрозы

ЛУГАНСК, 22 окт — РИА Новости. Территорию у мемориального комплекса героям Великой Отечественной войны в центре Луганска оцепили после анонимной угрозы о "минировании", сообщил РИА Новости начальник центра по взаимодействию с общественностью МВД самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Колесников.

"В дежурную часть МВД ЛНР поступил анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве на мемориальном комплексе "Пилон Славы", — сказал он.

По словам собеседника агентства, данный район сразу же был оцеплен сотрудниками патрульной полиции и комендатуры. На место прибыли подразделения МЧС и медики.

"Прилегающая территория была проверена сотрудниками МВД, экспертами взрывотехнической службы, кинологами. На данный момент никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", — сказал Колесников.

Он уточнил, что полиция устанавливает личность звонившего.