У здания Рады митингующие подрались с полицейскими

Бойцы батальона Донбасс во время митинга у здания Верховной рады Украины

Бойцы батальона Донбасс во время митинга у здания Верховной рады Украины

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. В Киеве произошла потасовка между полицией и участниками вече у здания Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со сцены заявил, что полиция "режет колеса нашей машины со звуком" и призвал участников собрания пойти и "забрать машину". До этого все выступления шли при помощи маломощного звукового оборудования, поэтому многие не слышали спикеров.

Полиция перекрыла движение активистам, которые подошли к машине с оборудованием. Тогда они попытались прорвать кордон, из-за чего началась драка.

Организаторы вече призвали участников прекратить беспорядки. Депутат от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Лещенко смог залезть за руль грузовика с аппаратурой. Вскоре после этого стычка прекратилась.