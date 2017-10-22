СМИ узнали, что Сеул может отложить снятие с вооружения российских танков

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сеул может отложить планы по снятию с вооружения российских танков Т-80У, несмотря на проблемы с их совместимостью с другой техникой в южнокорейском арсенале, сообщает портал "Поан Ньюз" со ссылкой на парламентария Ли Чон Голя.

Танки Т-80У и бронемашины БМП-3 были поставлены в Республику Корея в 1995 и 2002 годах в счет выплаты госдолга СССР. Ожидается, что южнокорейская армия постепенно откажется от использования этой техники в период с 2018 по 2022 год.

Однако, как заявил депутат, в случае с российскими танками этот план может быть отложен на неопределенное время из-за отсутствия на данный момент доступной для Сеула альтернативы.

"То, что танки Т-80У или бронемашины БМП-3 подтвердили свои выдающиеся способности в бою, — факт; но если принимать во внимание возникающие при использовании сложности из-за недостатка запчастей, необходимо в срочном порядке подготовить план, который определит, нужна ли покупка запчастей к военным комплексам на условиях военного соглашения с Россией или должна быть поддержана позиция по скорейшей замене вооружения", — сказал Ли Чон Голь.

Помимо проблем с совместимостью российских танков с другой техникой, стоящей на вооружении Южной Кореи, Ли Чон Голь отмечает трудности в ремонте Т-80У корейскими специалистами и недостаток комплектующих для замены в случае неполадок. Кроме того, по словам законодателя, запас снарядов для Т-80У может оказаться недостаточным в случае чрезвычайной ситуации.